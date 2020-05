Alfonsín afirmó que la salida del aislamiento social debe ser resuelta por la política

“El mercado defiende el interés particular y la política está para defender el interés general”, indicó el dirigente radical y designado embajador argentino en España.

El dirigente radical y designado embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, señaló que “debe ser la política y no el mercado la que decida cuándo y cómo” se saldrá del aislamiento social, preventivo y obligatorio, al sostener que este tipo de resoluciones deben tomarse en función del “interés general”

“El mercado defiende el interés particular y la política está para defender el interés general”, indicó el ex diputado nacional en declaraciones radiales, en las cuales se mostró “preocupado” por el rol que la UCR está desempeñando en el marco de la actual emergencia sanitaria.

En ese sentido, el dirigente cuestionó la relación de su partido con el PRO y su pertenencia a la coalición Juntos por el Cambio.

“Las diferencias entre el PRO y la UCR son mayores que las que existen entre la UCR y el PJ. La continuidad de Cambiemos no tiene que ver con cuestiones programáticas, sino puramente electorales”, remarcó Alfonsín.

Al respecto, agregó: “Ser ‘anti’, ni siquiera desde el punto de vista electoral es muy inteligente. La historia de los conservadores así lo demuestra: hacer anti radicalismo los llevó a la irrelevancia. No se trata de ser antiperonista, sino de hacer las cosas mejor que el peronismo”.

Al ser consultado por la propuesta del Poder Ejecutivo para que sea embajador en España, sostuvo que aceptó ese cargo en este gobierno porque comparte con el presidente Alberto Fernández “las ideas y propuestas” que deben aplicarse en este momento.

“Las políticas que hay que aplicar provocarán una fuerte resistencia en ciertos sectores económicos, razón por la cual se requiere la colaboración de quienes puedan compartirlas. Mi partido, por lo menos hasta ahora, está justamente entre los que resisten. Si no compartiera las ideas, yo no hubiera aceptado. Y si la UCR estuviera dispuesto a colaborar, no sería necesaria mi colaboración individual”, subrayó.