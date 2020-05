Diferencia entre los test rápidos de COVID-19 y las pruebas PCR

El miércoles se encontró el primer caso positivo de anticuerpos de COVID-19 en la terminal de Retiro, cabe aclarar que este estudio epidemiológico sirve para ver la circulación social del virus.

Mediante estos test se busca saber qué clase de anticuerpos posee la persona. Si tiene inmunoglobulina M es un paciente que está atravesando el período agudo de la enfermedad, en cambio sí posee inmunoglobulina G es una persona que ya resolvió el coronavirus y tiene anticuerpos contra él.

“Si la persona da como resultado que tiene inmunoglobina M ahí se lo debe aislar pero no es el caso de la inmunoglobina G que es algo que ya transitó el paciente.”, remarcó a Infobae Gustavo Lopardo, médico infectólogo (M.N.74.429) y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología.

“Cuando la persona ya formó anticuerpos no contagia. Es decir, un paciente que transitó la enfermedad va a elaborar anticuerpos contra el virus que sirven como si fueran defensas. En el modelo teórico no se volvería a infectar sino que estaría inmunizado y no correría riesgo.”, destacó a Infobae la médica infectóloga Gabriela Piovano, ella trabaja en el Hospital Muñiz.

“No tenemos certeza si realmente es anticuerpo sirve en un posible caso de una nueva cepa del virus debido a que aún es un escenario muy nuevo y hay evidencia que demostró que es un virus que fue mutando.”, agregó Piovano.

Las pruebas llamadas PCR (Reacción en Cadena de la Polimersa) buscan el virus en el ADN del paciente y arroja si tiene o no COVID-19, sólo se realidad cuando la persona tiene los síntomas así de esa manera se da un tratamiento adecuado. Los test rápidos en cambio se usan sólo en pacientes asintomáticos para ver cuantos se ellos hay circulando por la ciudad. En un escenario ideal cuánto mayor cantidad de gente de positivo, significa que atravesaron la enfermedad sin problemas y generaron anticuerpos. Pese a esto cada día se va descubriendo más acerca de esta pandemia y cómo afrontarla.

Por Matías Adragna