Luciana Aymar fue mamá y presentó a su hijo

❤️Quiero compartirles una hermosa noticia . Les presento a FELIX , nuestro hijo!! Todo paso muy rápido , Me tuvieron que internar el 25 de diciembre por un cuadro de presión alta, lo que hizo que se adelantara el parto por la salud de FÉLIX y la mia . Estos días fueron de muchas emociones , mucha incertidumbre y por supuesto mucho miedo. ❤️Hoy lo puedo contar con mi corazón explotado de emoción porque Félix está muy bien y nosotros somos dos padres babosos y felices . Todavía creo no soy consciente de todo lo que atravesamos estos días en el sanatorio. ❤️Nació por cesárea el 31 de diciembre , peso 1600 kg y es muy inquieto el chikitin. Solo tiene que subir de peso hasta que los médicos le den el alta … Quiero agradecer al Sanatorio de la Mujer , médicos/as , enfermeros/ as que tan bien nos trataron. En especial agradecerles a los Dr. Malamud julio y Luciano y al Dr Marcucci por su gran dedicación, contención y cariño . Por supuesto a nuestras familias, que siempre están acompañándonos y dándonos todo su amor , a nuestros amigos y amigas que estuvieron todos estos días pendientes de nosotros . Estamos felices y agradecidos ! FÉLIZ 2020 para todos ! ❤️❤️❤️🤱🏻👶🏻