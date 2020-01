El impactante cambio de Tamara Bella

View this post on Instagram

Me preguntaron que comí.. les respondí : fuerza, foco y fé 🌟 Antes que nada quiero decirles que me gusto de las 2 formas y que siempre me sentí bien, con esto no quiero generar ningún estereotipo ya que cada cuerpo es ÚNICO y cada uno sabe lo que quiere y lo que no. Yo decidí hacer este cambio por mi trabajo pero sobre todo por MÍ❗️sí❗️decidí ser la mejor versión de mí misma 🎈por qué? Porque me amo;porque me siento mejor a la mañana, porque tengo más energía durante el día y porque fue un OBJETIVO que desde siempre quise cumplir, obviamente me falta mucho pero se empieza por algo no❓Yo empecé a entrenar y a comer un poco más sano ( es lo que más me cuesta,lo confieso) porque todos los días podemos generar un nuevo hábito. Les cuento que el cerebro 🧠 tarda 21 días para generar un nuevo HÁBITO❗️y vos cual vas a crear❓ El ph de la foto de la izquierda 👉 @matipernet El ph de la foto de la derecha 👉 @matistoliarfotos #nuevoaño #nuevaera #miera #fitness #fit #fitgirl #objetivo #2020sosmio #2020