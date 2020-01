Revelan la decisión de Juan Darthés sobre su carrera

Fernando Burlando, abogado del actor, habló sobre el futuro laboral de su defendido, de su estado de ánimo y de lo que esperan sobre la causa iniciada contra él por Thelma Fardín.

El abogado de Juan Darthés, Fernando Burlando, se refirió nuevamente al caso del actor, acusado de violar a la actriz Thelma Fardin y aseveró que “ha descartado por completo la continuidad en su carrera”. También, deslizó que puede darse el juicio en Brasil.

Mientras que Darthés se encuentra refugiado en Brasil, Burlando explicó en declaraciones a La Once Diez/Radio de la Ciudad que “él tiene que arrancar a trabajar en Brasil, con algo que no tenga que ver con lo público, allá no es una figura”. “Él ha descartado por completo la continuidad en su carrera, pero en cualquier lado”.

De esta manera, contó que “Juan piensa que no vuelve más, está muy enojado con la situación. Él pensó que tal vez Nicaragua tenía una justicia, una fiscalía que busque rápidamente. Juan tiene el gran apoyo de una mujer con todas las letras, que es María, su mujer, tiene unos hijos que han sido el sostén de su alma, el sostén de su corazón. En momentos críticos, de zozobra, uno piensa que él puede hacer cualquier cosa, pero gracias a ellos él pudo seguir”.

Al mismo tiempo, opinó que “creo que este año se va a dar esta situación de si Juan va a poder llevar adelante el juicio en Brasil, creo que todo va a pasar por ahí. Lo más importante es llevar adelante lo más rápido este juicio y también para que Thelma Fardín tenga una respuesta”.