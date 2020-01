La actriz atraviesa una conflictiva etapa interna y lo compartió con sus seguidores. Mirá con que filósofo se comparó.

Se me va a pasar, no? O el 2020 me pegó tan mal que me convertí en un filosofo pesimista tipo Schopenhauer? 🤞🏽

— Delfina Chaves (@delfichaves) January 3, 2020