Cinthia Fernández se burló de Luciana Salazar

La fiscal Paloma Ochoa le solicitó al juez Rodolfo Canicoba Corral que se declare incompetente en la autodenuncia que realizó Luciana Salazar.



La venganza es un plato que se sirve frío, y como Cinthia Fernández lo sabe muy bien, aprovechó el traspié judicial que sufrió Luciana Salazar en el día de ayer para tomarse una pequeña revancha personal que la hizo muy feliz.

La bailarina compartió en Twitter la noticia sobre la desestimación que la Justicia hizo de la denuncia que la rubia había presentado en el mes de octubre para que la investiguen a ella misma por presunto lavado de activos, solicitando que citen a declarar a Fernández y a Carla Czudnowsky por haber dicho que “copiaba y pegaba” la información de sus tuits políticos e insinuado que cobraba dinero para filtrar información, respectivamente.

Cinthia disparó sin piedad contra la conductora aprovechando la época del año tras enterarse que la fiscal Paloma Ochoa le solicitó al juez Rodolfo Canicoba Corral que se declare incompetente en la autodenuncia que realizó Luli por considerar que esta no debe ser investigada en el fuero federal a causa de que “los acontecimientos que se exponen en una denuncia penal deben ser concretos”.

“Hola, ¿qué tal? Solo quería dejarles algo de regalito de Navidad”, escribió la panelista de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) junto al link de Exitoína y un emoji de una cara estallando de risa y otra haciendo un guiño.

Hola qué tal solo quería dejarles algo de regalito de Navidad 🤣😉https://t.co/O8zblsFiVN — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) December 27, 2019

La tensión entre Salazar y Fernández viene desde hace meses, ya que la morocha nunca pudo soportar la estrecha relación amistosa que la rubia tiene con su ex, Martín Baclini, a pesar de que ambos siempre aseguraron que solo son buenos amigos. Con la irrupción de Luciana en el plano político nacional, la mala onda creció hasta derivar en el intento de litigio. Sin embargo, la bailarina ahora puede descansar tranquila, ya que la fiscal Ochoa indicó que tanto ella como Czudnowsky no señalaron a la tuitera como autora de un delito, por lo que el pedido de que sean citadas a brindar explicaciones ante la Justicia no resulta conducente, además de haber explicado en su documento legal que en los dichos de ambas panelistas no existen elementos que prueben que aquel dinero supuestamente recibido por Salazar tuviera como fuente fondos de carácter público.