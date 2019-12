Ayunar de vez en cuando prolonga la vida

Esta dieta intermitente tiene un impacto positivo en la salud cardiovascular, el rendimiento físico, los síntomas de la diabetes y la obesidad y en el rendimiento cognitivo, indica un estudio.

Ayunar de forma intermitente no es solo una mera forma de perder peso, indican los autores de un artículo publicado este jueves en la revista académica The New England Journal of Medicine.

Seg√ļn Mark Mattson, neurocient√≠fico de la Universidad Johns Hopkins (Maryland) que encabeza la investigaci√≥n, esta dieta lleva asociados beneficios potenciales, como la mejora de la resistencia al estr√©s y la reducci√≥n de la incidencia de una gran variedad de enfermedades, lo que potencialmente podr√≠a mejorar la longevidad.

El punto clave de esta dieta es el denominado cambio metab√≥lico. Durante el ayuno, en vez de glucosa nuestro cuerpo utiliza como fuente de energ√≠a la grasa, que se convierte¬†en compuestos llamados cetonas, que se quema con m√°s eficacia que el ‚Äėcombustible‚Äô a base de az√ļcar.

‚ÄúUn punto de transici√≥n‚ÄĚ

Existen dos variantes principales de ayuno intermitente: comer diariamente en una ventana de entre seis y ocho horas, absteniéndose luego de comer durante 16-18 horas; o ayunar dos días a la semana, limitando las calorías a 500.

Mattson, que ha estudiado los efectos del ayuno intermitente durante los √ļltimos 25 a√Īos ‚ÄĒ20 de los cuales se la aplic√≥ a s√≠ mismo‚ÄĒ se√Īala que el hambre y la irritabilidad, si bien son comunes en la etapa inicial, ‚Äúpor lo general pasan despu√©s de dos semanas‚ÄĚ.

El científico afirma que diferentes estudios demuestran que una dieta como esta tiene un impacto positivo en la salud cardiovascular, el rendimiento físico, los síntomas de la diabetes y la obesidad, así como en la recuperación de tejidos. Una investigación también demostró síntomas de mejora del rendimiento cognitivo.

‚ÄúEstamos en un punto de transici√≥n en el que pronto podr√≠amos considerar agregar informaci√≥n sobre el ayuno intermitente¬†a los planes de estudio de escuelas de medicina junto con consejos est√°ndar sobre dietas saludables y ejercicio‚ÄĚ, dijo¬†Mattson,¬†citado¬†en el sitio de¬†la Universidad Johns Hopkins.