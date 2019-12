Ángela Torres: “No se te va a achicar el pito”

La actriz disparó contra los hombres de su familia a través de una imagen con la que reclamó por muchas mujeres del país.

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo son momentos donde generalmente las familias se reúnen a cenar y pasan momentos divertidos. Ángela Torres aprovechó para dejar un mensaje en su cuenta de Instagram a todos los hombres que esos días no ayudan en las tareas del hogar.

Vitel Toné, ensalada rusa, torre de panqueques, asado y pan dulce. Clásicos navideños que están en la mayoría de las casas argentinas durante las fiestas. Algunos cocinan y otros levantan la mesa y lavan. En algunos casos, quien hace todo eso es la misma persona y por eso Ángela Torres decidió reflexionar sobre el tema.

“Hola, varón. Las mujeres de tu familia no somos tus sirvientas. Levantar la mesa no va a hacer que se te achique el pito”, dice un texto que compartió en las stories de Instagram.

Y continúa diciendo: “Así que en esta noche, levantate de tu silla y no sé, hacé algo. No es amor, es trabajo no remunerado”. Esto se refiere al trabajo cotidiano de las amas de casa, que no es reconocido como un empleo.

Ángela Torres tiene 21 años y es una ferviente luchadora del feminismo y la igualdad de derechos. En más de una oportunidad se la ha visto en marchas de Ni Una Menos y en las que piden por la legalización del aborto.