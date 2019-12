Martín Caparrós: “Trabajar es muy distinto a no hacerlo”

El escritor y periodista Martín Caparrós fue uno de los invitados a la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre que se llevó adelante en la Casa Rosada.

Tras el encuentro, en el que se sentó al lado del presidente Alberto Fernández, Caparrós participó de la conferencia de prensa, en la que se contaron detalles del encuentro, y él explicó por qué estaba ahí.

“¿Se oye esto? ¡Qué lástima! Nunca pensé que iba a estar de este lado de una mesa de una conferencia de prensa, en la Presidencia de la Nación. Estoy como una especie de peludo de regalo. Si pudiera ser peludo de algo”, dijo para romper el hielo al verse en un lugar diferente al habitual.

Luego, agregó: “Estoy aquí porque, muy generosamente, Alberto Fernández contó una mañana en Madrid hace unos meses que yo le había pedido una entrevista y él no quería hablar desde el extranjero. Entonces, me invitó a tomar un café y yo le llevé un libro que había escrito sobre el hambre. Comenzamos a charlar de eso y a pensar en lo decisivo, necesario e importante que sería que una de las banderas de su gobierno fuera una campaña decidida y muy incluyente en contra del hambre”.

“La campaña contra el hambre como una forma de acabar con esa vergüenza estrepitosa que es que, en un país que si se dedica a algo es a producir alimento, haya tanta gente que no coma lo necesario y lo suficiente, por un lado. Pero también para darnos una tarea común. Para conseguir algo que podamos hacer entre todos y que podamos concretar”, analizó el escritor y periodista.

Sobre la efectividad de la iniciativa, dijo: “Creo que no es imposible conseguir, si realmente nos ponemos, que no haya más desnutridos y malnutridos en la Argentina en un plazo relativamente razonable. Para eso yo insistía mucho que, además de involucrar al Estado y a las instituciones significativas en el tema, hay que insistir en la participación de los ciudadanos”.

“Encontrar las formas en que la sociedad se movilice ante este problema. Encontrar manera de darles tareas a todos los que quieran asumirlas. Para que quede claro que acabar con el hambre es algo que nos importa a todos y en lo que todos estamos dispuestos a participar”, dijo, y cerró: “Les pido disculpas por estar del lado equivocado”.

Durante la conferencia de prensa, Caparrós fue consultado sobre por qué esta iniciativa sí sería exitosa, y se le recordó acciones similares de la administración de Cristina Kirchner y Mauricio Macri: “No estoy para validar nada. Es porque estoy entusiasmado con que un presidente lo considere una tarea prioritaria. Que lo logren, o no, me escapa. Que hayan decidido que les importa mucho y lanzarse a esta tarea es algo que tenemos que apoyar todos los que podamos desde alguna manera distinta”.

“Esto no es un eslogan. Es empezar a trabajar. Cuando se hace eso, uno no sabe dónde va a terminar. Trabajar es muy distinto a no hacerlo”, cerró Caparrós.