Argentinos, uruguayos y brasileños en el centro del escándalo por los “bebés cascos azules” en Haití

“Lo que hicieron estos oficiales y soldados es muy grave. Tiene y tendrá consecuencias por mucho tiempo. Y no es un problema exclusivo de la ONU, es un problema militar brasileño y uruguayo y de todas las fuerzas que contribuyeron a la Ministah y cometieron los abusos y violaciones”, comenta la profesora Lee en las recomendaciones del informe. “Sin embargo, la ONU todavía no encontró una manera de pedir cuentas a las tropas de los estados miembros. Y si esto no se detiene, va a seguir sucediendo en cualquier otra misión de paz que se emprenda”.

Por Gustavo Sierra – Infobae America