Ricardo Forster será asesor de Alberto Fernández con un despacho en la Casa Rosada

El filósofo y ensayista va a ser un miembro del equipo presidencial que asistirá al mandatario en su gestión.Ricardo Forster, el filósofo que estuvo a cargo de la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional durante la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, volverá a la Casa Rosada, esta vez para convertirse en asesor del presidente Alberto Fernández.

“Hasta que no sea designado oficialmente y no esté publicado en el Boletín Oficial no va a hablar“, afirmaron a este medio.

Forster integrará un consejo de asesores adscrito a la Presidencia de la Nación, que estará encabezado por el dirigente Juan Manuel Olmos, según publicó Infobae.

Aunque sus tareas aún no están claras, el filósofo aportaría ideas y le propondría debates al Presidente. Incluso podría acercar intelectuales valiosos que entreguen distintas miradas y visiones a la Casa Rosada.

La figura de Forster se hizo conocida públicamente en medio del conflicto entre el gobierno de Cristina Kirchner y el campo, en 2008. En aquel entonces, el filósofo, junto a intelectuales como Horacio González, fundó Carta Abierta, un espacio que militaba a favor de la expresidenta.

En 2014 estuvo al frente de la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, cargo creado por el Ministerio de Cultura. El 11 de diciembre de 2015, tras la llegada de Macri al poder, la secretaría fue eliminada.